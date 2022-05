Attacco azzurro – In tanti pronti ai saluti: possibile rivoluzione

La prossima stagione azzurra, i cambiamenti più sostanziali, potrebbe vederli proprio in attacco. La Gazzetta dello Sport scrive di una possibile rivoluzione in vista del nuovo campionato. Petagna e Ounas hanno chiesto di andare via per giocare di più, di conseguenza, potrebbero essere addirittura quattro su sette gli attaccanti che non faranno parte del Napoli del futuro, visto che Insigne è in scadenza e si sa già che saluterà tra qualche settimana, così come ci sono in bilico anche Osimhen e Lozano, dunque addirittura cinque i calciatori del reparto che potrebbero salutare a fine stagione. Senza contare il non ancora avvenuto rinnovo di Mertens…