A. Formisano: “Insigne? Pronta la festa nel match contro il Genoa. Riapriremo la campagna abbonamenti”

Il Napoli, anche se ha già conquistato matematicamente la zona Champions, deve ancora giocare le ultime tre partite, contro Torino, Genoa e Spezia. In vista della sfida contro i rossoblu di Blessim, ci sarà un’importante evento al “Maradona”, come annunciato dall’Head of Operation del club azzurro Alessandro Formisano: “In occasione di Napoli-Genoa, ci sarà la festa per salutare Lorenzo Insigne, visto che sarà per lui l’ultimo match interno. Inoltre una promozione sui prezzi delle tribune Posillipo e Nisida (sconto del 50% sul secondo biglietto). Infine riapriremo la campagna abbonamenti, visto che gli ultimi due anni, a causa della pandemia, non è stato possibile farlo. Senza dimenticare che faremo due conferenze stampe per parlare dei ritiri a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro”.

La Redazione