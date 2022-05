Xavi stregato da KK, ma la decisione spetterà a De Laurentiis

La stampa spagnola è convinta che Xavi sia rimasto stregato dal difensore senegalese e lo abbia inserito in cima alla lista degli affari da fare del Barcellona. Ma Ramadani, il potente agente del difensore, è stato chiaro: non badate alla data di scadenza, il Napoli non fa sconti e per meno di 45 milioni non tratta la sua cessione. Anche se ha 32 anni. Koulibaly è troppo legato a De Laurentiis per andare al braccio di ferro: non è il tipo, non fa parte del suo carattere. Impossibile che possa mettersi di traverso, rifiutare un rinnovo per andare via a parametro zero tra dodici mesi. Giuntoli e Ramadani si sono dati appuntamento a fine maggio per le prime valutazioni, ma appare chiaro che il Napoli attenderà l’offerta a cui non si può dire di no. Ma nel frattempo inizierà a trattare il rinnovo. Ovvio che quei 13 milioni (al lordo) di ingaggio vanno rivisti. Per Spalletti Koulibaly è insostituibile, ma il suo sacrificio permetterebbe un risparmio ingente. Sia pure facendo una eccezione a quel tetto da 3-3,5 milioni di euro, ci sarà comunque molto da rivedere.

Fonte: Il Mattino