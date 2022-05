Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Tapsobà è un sogno per il Napoli, però non lascerà il Leverkusen per andare al Napoli visto che stanno sullo stesso livello. Andrà in una squadra inglese.

Malcuit? Ha avuto una situazione strana, il primo anno ha fatto abbastanza bene. Credeva di essere titolare poi è arrivato Di Lorenzo ed è diventato tutto più complicato. Ha sbagliato ad andare a Firenze. Ci si aspettava qualcosa in più da lui”.