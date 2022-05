Rossi, ct Ungheria: “Spalletti? A Napoli non è semplice mantenere equilibrio”

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, soffermandosi tra le altre cose, sulla stagione di Luciano Spalletti al Napoli, e sulle critiche che gli sono piovute addosso.

Su Spalletti

“Bisogna sempre valutare la fonte delle critiche. Io dico che quando uno è tifoso non è imparziale, e ragiona sul sentimento e sull’istinto, ed è difficile che i tifosi possano essere razionali, e porto l’esempio di Ancelotti. A Napoli in molti lo hanno dipinto come non cosi bravo, eppure Carlo ha fatto delle cose incredibili in carriera. Nel calcio non c’è memoria, e anche quello che di buono si è fatto tende ad essere dimenticato. Napoli è una piazza molto calda ed entusiasta, e non è semplice mantenere equilibrio. Io da osservatore esterno dico che pur con degli errori ha fatto un grande lavoro dal mio punto di vista.”