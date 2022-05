PLAY-OFF UNDER 17 – Atalanta-Napoli 5-0, gli orobici si qualificano per le fasi finali scudetto

Questo pomeriggio a Zingonia si è giocato per la categoria Under 17 la sfida tra Atalanta e il Napoli. Gli azzurrini, all’ultimo momento hanno fatto a meno di sette elementi della rosa, per motivi disciplinari, più l’infortunato Mario Vilardi. I padroni di casa hanno vinto 5-0 con le reti di: Vavassori, doppietta di Tornaghi, una rete a testa per Manzoni e Fiogbe. Quest’ultimo ad inizio gara aveva fallito un calcio di rigore.

ATALANTA-NAPOLI 5-0

Marcatori: 30′ Vavassori, 45′ 49′ Tornaghi, 56′ Manzoni, 65′ Fiogbe

ATALANTA (4-2-3-1): Pardel; Ghezzi (68′ Chiggiato), Tavanti, Tornaghi, Palestra; Comi, Coati; Manzoni (61′ Parilla), Vavassori, Fiogbe (68′ Mingolla); Ferraroli (61′ Jonsson) In panchina: Illipronti, Chiggiato, Niccolai, Arrigoni, Noventa, Orlando. Allenatore: Marco Fioretto

NAPOLI (4-3-3): Turi, Puzone, Mazzone, D’Avino (62′ Manzo), Tortora; D’Angelo, Milo, De Chiara; Mazzeo (52′ Grieco), Solmonte, Attanasio (52′ Vigliotti) In panchina: Pellino, Ascolese, De Crescenzo, Borrelli, Cucniello, Tuccillo. Allenatore: Andrea Liguori

La Redazione