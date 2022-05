Oliva: “Il Barcellona non riuscirà mai a prendere Koulibaly”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo

“L’offerta del Barcellona per Kalidou non potrà mai essere pronta perché il club non ha un soldo neanche per gli ingaggi.

Finché il presidente Laporta non ha smentito si è parlato di Erling Braut Haaland, ma poi si è capito che il club non può comprare nemmeno la gamba destra di un grande nome, l’anno prossimo.

I blaugrana possono prendere solo parametri zero come Franck Kessie ed Andreas Christensen.

Il Barcellona deve vendere Frenkie de Jong perché guadagna 6 milioni l’anno: come può dare via lui per prendere Koulibaly, che guadagna gli stessi soldi a Napoli e ne vorrebbe ancora di più altrove?

Il Barcellona voleva Noussair Mazraoui, ma andrà al Bayern Monaco. Aveva il sì dell’esterno, eppure non ce l’ha fatta a mettere 15 milioni sul banco per comprarlo: di conseguenza, non può spenderne 40 per Kalidou”.

Fonte: RadioMarte