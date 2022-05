Su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Milan:

Champions League, Real-City: Ancelotti fortunato o bravo?

“La sua serenità e tranquillità fino all’ultimo secondo sono servite ai suoi ragazzi. Poi, con Benzema che è un grandissimo campione, in grado di segnare un rigore difficile in modo eccellente, diventa tutto più facile. Il francese merita il Pallone d’Oro. Ancelotti tiene il nome degli italiani alto nel mondo. Sono pochi i calciatori italiani che giocano nelle nostre grandi squadre: non sono contro gli stranieri, hanno portato tante cose importanti, ma una base di giocatori giovani italiani mi auguro che possa crescere, sia per il presente, sia per le nuove leve di allenatori che verranno fuori in futuro”.

Roma davanti a 70.000 spettatori: che gara ti aspetti dalla squadra di Mourinho?

“Prima della partita vorrei dire che gli stadi sono pieni, la passione c’è, quindi questo è un dato molto importante per il calcio italiano. Vederne così tanti è un bel messaggio che il pubblico dà alle squadre, quindi ora devono fare il loro dovere sul campo. Spero che la Roma sia la squadra che ci porta in alto in Europa, ma è una partita difficile contro il Leicester. I giallorossi sono in un buon momento psico-fisico e con un bel rapporto tra squadra, allenatore e tifosi. Come abbiamo visto ieri a Madrid il pubblico ha dato un contributo speciale, speriamo che la Roma arrivi alla vittoria per dare una bella soddisfazione al tifoso giallorosso ed una rivincita al calcio italiano”.

Fonte: 1 Station Radio