Mercato: ex Napoli al posto del partente Scamacca

Nella lista del Sassuolo, c’è pure Zapata. Che è tutt’altro che giovane, ma a determinate condizioni – un quasi regalo -, verrebbe preso in considerazione. Soprattutto davanti alla necessità di mettere in piedi soltanto operazioni low-cost.

In quest’ottica, peraltro, non sarebbe da escludere l’opzione Satriano quarta punta. A differenza di Pinamonti (contropartita per Scamacca) ed Esposito (pedina per raggiugere Asllani), l’Inter non vuole perder n e il controllo . Quindi, se non resterà, dopo Brest, andrà ancora in prestito Fonte: CdS