Maresca, pres. AIA sez. di Napoli, taglia un traguardo importante

Il campionato di Serie A volge al termine, ed anche per gli arbitri è tempo di bilanci e numeri. In questo caso, parliamo di Fabio Maresca, presidente AIA della sezione di Napoli, che taglia il traguardo delle 100 partite, come scrive ilmattino.it. Fabio Maresca, il presidente della sezione Aia di Napoli, internazionale e fiore all’occhiello degli arbitri italiani, domenica taglia il traguardo delle 100 partite in serie A. È stato designato da Rocchi per dirigere Spezia-Atalanta. Maresca è alla gara numero 15 diretta in questa stagione in serie A (mentre altre nove volte è stato designato al Var): domenica era a Marassi per l’infuocato derby tra Genoa e Sampdoria. 41 anni, vigile del fuoco, vomerese, ha esordito in serie A il 18 maggio del 2014 in un Lazio – Bologna (1-0)