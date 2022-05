Formazioni Ufficiali – Serie A: Salernitana-Venezia, i granata provano ad uscire dalla zona rossa

FORMAZIONI UFFICIALI – Ecco le formazioni ufficiali per il recupero della partita Salernitana-Venezia. Partita che si giocherà allo Stadio “Arechi” di Salerno. Arbitro della gara M. Mariani.

FORMAZIONI UFFICIALI

Salernitana (1-3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric.

Allenatore: Davide Nicola.

Venezia (1-3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Peretz, Ampadu, Haps; Aramu; Henry, Okereke.

Allenatore: Andrea Soncin.

Mentre la Salernitana sa che la vittoria la porterebbe fuori dalla zona retrocessione, le cose sono molto diverse per il Venezia; che ha bisogno di vincere qui per avere una qualche possibilità di salvarsi. Radicato in fondo alla classifica, a sei punti dalla salvezza ed arrivando da nove sconfitte consecutive. I ‘Leoni Alati’ stanno semplicemente camminando sulle acque della loro laguna nel tentativo di partecipare a stagioni consecutive di SA. Milan Đurić della Salernitana ha segnato il gol di apertura con tre dei suoi cinque gol in questa stagione; mentre David Okereke è stato anche lui autore di gol importanti, segnando il gol decisivo in tre delle cinque vittorie del Venezia in questa stagione di SA.

Statistica: la Salernitana è stata in vantaggio alla fine del primo tempo in appena una delle sue 16 partite casalinghe (a fine primo tempo: 1 vittoria, 6 pareggi, 9 sconfitte).

La rinascita della Salernitana

Una vera e propria rinascita nelle ultime quattro partite (3 vittorie, 1 pareggio) ha dato alla Salernitana, al 18° posto, una possibilità realistica di salvarsi dalla retrocessione in Serie A. Ma ora ci sarà tanta pressione per colmare il divario di due punti dal Cagliari quando mancano solo quattro giornate alla fine. Questa partita contro il Venezia, squadra all’ultimo posto, è quella che la Salernitana avrebbe voluto; essendo questa la partita in meno rispetto al Cagliari, dato che ha ora finalmente la possibilità di uscire dalla zona retrocessione. Se riuscisse a prendere i tre punti qui e garantirsi vittorie casalinghe consecutive per la prima volta in questa stagione.

Il turno scorso della Salernitana

Il pareggio per 1-1 di lunedì contro l’Atalanta che punta alle competizioni europee sicuramente avrà risollevato il morale, ma ha lasciato la Salernitana con una sensazione terribile di ‘Cosa sarebbe successo se…?’ dopo avere sprecato il proprio vantaggio all’88° minuto. L’allenatore della Salernitana Davide Nicola era comunque ottimista, affermando di essere completamente innamorato dei suoi giocatori, che possono ora ricambiare quell’affetto allungando a cinque la loro sequenza da imbattuti; prima del loro fondamentale scontro col Cagliari, attualmente al 17° posto, il prossimo fine settimana.

Premi qui per seguire altre notizie

A cura di Antonio Pisciotta