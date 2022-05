Europa League – Rangers in rimonta, Francoforte in scioltezza: è questa la finale!

Rangers Glasgow e Eintracht Francoforte: sarà questa la finale dell’Europa League 2021/2022! È questo il verdetto che ha stabilito il campo dopo il ritorno delle semifinali. I tedeschi battono ancora il West Ham, dopo il successo all’andata per 2-1, per 1-0. L’Eintracht se la vedrà con gli scozzesi del Rangers Glasgow, che ribalta la sconfitta dell’andata per 1-0, battendo 3-1 il Lipsia. L’appuntamento è per il 19 maggio allo stadio Sanchez Pizcjuan di Siviglia