Missione compiuta per la Roma. I giallorossi battono 1-0 il Leicester nel ritorno della semifinale di Conference League dopo l’1-1 all’andata e conquistano la finale. Alla squadra di Mourinho basta la rete al 11′ min di testa di Abraham (10° gol in Conference) per superare lo scoglio inglese e conquistare la finale. La Roma affronterà in finale gli olandesi del Feyenoord il 26 maggio a Tirana (Albania)