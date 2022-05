CALCIOMERCATO – Rrahmani verso la riconferma; nuovo obiettivo per il reparto difensivo

CALCIOMERCATO – Più basso è lo stipendio di Rrahmani, ma elevato e costante è stato il suo rendimento in questa stagione: crescita esponenziale, personalità, puntualità difensiva e lo splendido vizio del gol in dote (4 reti, tutte in campionato). Il suo contratto scadrà nel 2024 e qualche club inglese ha già chiesto info al suo manager, Aliaj, ex difensore della Nazionale albanese che come Ramadani incontrerà presto il Napoli per parlare del futuro. Facciamo anche la prossima settimana; va da sé che con Koulibaly in bilico, la conferma di Rrahmani diventa un punto importante se non addirittura fondamentale per la programmazione di piani difensivi che contemplano anche il rinnovo di Juan Jesus e un obiettivo norvegese di 22 anni che in pochi mesi di prestito ha strappato consensi con il Genoa: Leo Ostigard, di proprietà del Brighton.