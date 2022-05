Barbano: “Sbagliò Ancelotti ad accettare Napoli”

Il direttore Barbano a Radio Punto Nuovo05

“Ancelotti è un uomo che sa gestire la psicologia fragilissima di campioni ricchissimi, bravissimi ma ignorantissimi. Questo gli ha permesso di vincere nelle top. Ancelotti a Napoli ha sbagliato, non c’era una società che facesse ciò che voleva lui. Avrebbe avuto dei costi enormi per i giocatori che voleva lui e poi te li ritrovavi sul groppone o comunque giocatori quarantenni a cui dai 7 milioni l’anno che ti fanno lievitare anche gli altri stipendi di chi chiede un aumento. Quella filosofia avrebbe potuto anche realizzare qualcosa ma non sarebbe stata consona al Napoli. Ancelotti ha sbagliato perché il Napoli ha una società che fa scelte oculate sul mercato, ma non può costruire in maniera scientifica il successo prendendo i pezzi migliori. Non ce la può fare. Sarebbe stato un salto troppo radicale, anche rispetto alla cultura del club che Ancelotti non ha perfettamente capito”.