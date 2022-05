UNDER 17 – Data e orario di Atalanta-Napoli

Dopo aver strappato il pass dopo il successo contro la Reggina in trasferta per 2-4, il Napoli Under 17 si prepara in vista della sfida contro l’Atalanta. La gara si giocherà a Bergamo domani alle ore 15,00. In caso di pareggio, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Per i ragazzi di Liguori non sarà una sfida semplice, mancherà per infortunio Mario Vilardi, ma proveranno a staccare il pass per i quarti di finale di categoria.

La Redazione