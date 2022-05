T. Conceição, ex CT Camerun: “Può giocare davanti la difesa e fuori area avversaria”

A Radio Marte è intervenuto Toni Conceição, allenatore, ex ct del Camerun: “Il ruolo migliore per Anguissa? E’ una questione di tattica e strategia. Il Napoli ne ha una, la Nazionale un’altra. Anguissa può sia giocare avvicinandosi all’area sia essere un po’ più basso. Può fare entrambe le cose, nel Camerun si esaltano alcune caratteristiche, nel Napoli altre, ma in azzurro l’ho sempre visto concentrato e mi è sempre piaciuto il modo con cui si muoveva in campo. Futuro in Italia? Il campionato italiano è molto forte e ogni allenatore vorrebbe allenare. Vediamo cosa accadrà nel mio futuro, se ci sarà questa possibilità”.

Fonte: Radio Marte