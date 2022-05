Spalletti è mister Champions: in vent’anni ha fallito solo una volta. Ecco quando

Traguardo minimo o massimo? A deciderlo saranno le parti chiamate in causa, ma per il momento il Napoli ha centrato l’obiettivo Champions League che avevano segnato tutti sulla lista di cose da fare un anno fa, a Dimaro, quando il ritorno nella competizione più importante d’Europa era diventato un obbligo. Alla fine del campionato mancano ancora 270 minuti, ma Osimhen e compagni sono già certi della qualificazione e nelle ultime tre gare in programma si giocheranno solo il piazzamento finale. Quando Aurelio De Laurentiis ha deciso di riportare il suo Napoli tra i primi quattro della classifica ha puntato forte su Luciano Spalletti : la storia parlava da sola e ancora una volta è stata rispettata: negli ultimi vent’anni, infatti, l’allenatore toscano ha centrato la qualificazione in Champions League con le sue squadre per ben undici volte sulle dodici stagioni in panchina. Una cavalcata lunga partita dalla stagione 2004/05, quando Spalletti riuscì a portare ai preliminari Champions l’Udinese (un anno prima era arrivata counque la Coppa Uefa) prima di lasciare il Friuli e passare alla Roma. I giallorossi sono finiti in Champions League con Spalletti per quattro volte in cinque stagioni (più l’annata 205/16, quella dell’arrivo a stagione in corso): il toscano ha fallito la qualificazione solo una volta, nella stagione 2008/09 con un sesto posto finale che anticipava l’addio verso la Russia. Con lo Zenit non avrà problemi per tre anni di fila, poi l’Inter portata al quarto posto (indimenticabile quello della stagione 2017/18 all’ultimo respiro con il gol di Vecino contro la Lazio) per due anni di fila. Quindi il Napoli e quella qualificazione centrata con largo anticipo, meritata dalla prima all’ultima giornata di campionato. Il sogno scudetto sarà pure sfumato, ma se un club vuole la Champions allora non gli resta che affidarsi alla certezza Luciano. Fonte: mattino.it