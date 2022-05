Serie A -Ospina non è fra i primi tre migliori portieri del campionato

Con l’avvicinarsi del mercato calcistico di giugno, aumentano i punti interrogativi su chi resterà e chi invece lascerà il Napoli. Per David Ospina sembra tracciata quella della permanenza in azzurro, ma nulla ancora è certo. Intanto il portiere colombiano non è fra i primi tre del campionato, come scrive oggi ilmattino.it.

“Il filotto di reti subite in campionato non ha certo fatto bene alla porta del Napoli difesa da David Ospina. Il portiere colombiano è fermi a quota 11 clean sheet in stagione (l’ultimo a febbraio contro il Venezia in trasferta), una percentuale di 39,3% di presenze con la porta inviolata. Non basta al colombiano per essere il migliore della Serie A: al primo posto c’è Maignan, super con il Milan capolista e a quota 15 clean sheet (51,7%), alle sue spalle Handanovic (41,2%) e anche Rui Patricio (40%) prima del colombiano del Napoli. Chiude la Top 5 della Serie A Szczesny della Juventus (37,5)”.