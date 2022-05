A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Pillon, allenatore: “Il campionato quest’anno credo si deciderà all’ultima giornata e ad oggi il Milan ha un piccolo vantaggio in termini di classifica, ma credo che l’Inter le vincerà tutte per cui non dovrà mollare nulla. Il Napoli è fuori dalla lotta a causa degli errori commessi in casa e questo mi sorprende perché al Maradona il Napoli ha sempre fatto bene.”