G. Pillon, allenatore: “Bisogna dare continuità. Stravolgere tutto non aiuterà”

A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Pillon, allenatore: “Bisogna dare continuità al lavoro di Spalletti, credo che stravolgere tutto non benefici alla squadra. Credo si debba continuare con lo zoccolo duro e aggiungere elementi scelti dall’allenatore. Al di là dei grandi campioni però, è l’organizzazione che fa la differenza. Non è semplice far entrare un’altra figura in una società perché il rapporto tra allenatore, presidente e direttore sportivo è importantissimo per l’equilibrio della società”.

Fonte: Radio Marte