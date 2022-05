Nella giornata di ieri il CT della nazionale femminile, Milena Bertolini, è stata ospite del Pomigliano Calcio Femminile. Tra le mura del “Gobbato” il commissario tecnico ha incontrato dirigenza e staff tecnico, per poi assistere all’allenamento delle pantere. In una breve chiacchierata con la squadra, il CT ha lasciato il suo in bocca al lupo per la fase finale della stagione.

Fonte: Facebook Pomigliano femminile