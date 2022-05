Dopo Hamsik, un altro ex azzurro vince lo scudetto

Dopo l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik che ha vinto il campionato turco col suo Trabzonspor, anche Kostas Manolas si aggiudica lo scudetto greco col suo Olympiakos, come scrive il CdS. “L’Olympiakos continua a dominare in Grecia: la squadra di Atene ha vinto mercoledì il 47esimo campionato ellenico della sua storia, il terzo consecutivo. Grazie alla vittoria per 2-1 sul campo del Paok Salonicco, la squadra di Pedro Martins ha ora 16 punti di vantaggio sullo stesso Paok a quattro giornate dalla fine del campionato ed è irraggiungibile. A fare festa tra le fila della formazione del Pireo anche l’ex Napoli Kostas Manolas, che dopo la deludente esperienza in azzurro si è riscattato nella terra natìa, conquistando il suo terzo titolo nazionale in carriera (gli altri due sempre con l’Olympiakos, nel 2012/2013 e nel 2013/2014). Manolas ha potuto assistere al trionfo dei suoi compagni solo dalla tribuna a causa di un infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite”.