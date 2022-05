Champions League – Real Madrid altra rimonta da infarto: 3-1 al M.City, Blancos in finale!

Real Madrid di nuovo da infarto! I Blancos battono 3-1 il Manchester City nel ritorno della semifinale di Champions League, ribaltano la sconfitta dell’andata per 4-3 e vanno in finale in un modo nuovamente a dir poco incredibile. Succede di tutto negli ultimi minuti: inglesi avanti con Mahrez al 78′ min e sfiorano il raddoppio ma la squadra di Ancelotti riacciuffa la situazione con la doppietta di Rodrygo nel recupero in due minuti e completa la rimonta con il rigore di Benzema al terzo minuto del primo tempo supplementare. Sarà dunque Liverpool-Real Madrid la finale della Champions League 2021-2022, la rivincita di quattro anni fa