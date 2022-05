Cavani, futuro in Italia? Pazza idea della Fiorentina

Edinson Cavani, 104 gol in maglia azzurra, sarebbe l’ultima idea della Fiorentina per puntare a un piazzamento migliore nel prossimo campionato. Cavani è in uscita dal Manchester United: il suo contratto scadrà in estate e sono molte le squadre che hanno messo gli occhi su di lui. La Fiorentina è solo l’ultima pretendente e sarebbe un colpo importante per una piazza del calcio italiano che proprio in questa stagione sta tornando ad alti livelli. Cavani ha un’esperienza internazionale importante e, nonostante la carta d’identità dica 35 anni, ha sempre garantito giocate di qualità e gol ovunque è andato; di sicuro, il suo ritorno in Italia farebbe bene a una Serie A sempre più povera di campioni.

Fonte: La Gazzetta dello Sport