A giugno Ghoulam dirà addio al Napoli, ma il suo futuro è ancora un punto interrogativo

Faouzi Ghoulam è stato uno dei perni fondamentali del Napoli di Sarri, fino ad essere considerato uno degli esterni migliori d’Europa, poi l’infortunio che lo ha tenuto fermo per mesi, a giugno però l’algerino lascerà il Napoli dopo la scadenza del contratto, ma sul suo futuro nulla è ancora certo, come scrive ilmattino.it.

Ghoulam fa parte del gruppo storico, uno di quelli che sta da più anni a Napoli e proprio nel momento top del suo rendimento fu perseguitato dallo sfortuna subendo due gravi infortuni: la rottura del legamento crociato del ginocchio destro nel match di Champions del primo novembre 2017 contro il Manchester City e poi quello sinistro nella gara di campionato contro il Bologna del 7 marzo 2021.