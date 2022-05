Pistocchi: “Spalletti lo voleva il Milan prima che prendesse Pioli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista.

“C’è più di un club italiano interessato a Spalletti. È un tecnico che molti dirigenti conoscono bene, inoltre, non è sfuggito il fatto che Spalletti abbia raggiunto dei risultati nonostante gli infortuni e la Coppa d’Africa. Credo, comunque, che tra De Laurentiis e Spalletti ci sia un buon rapporto. Maldini stima tanto Spalletti, lo voleva prima di prendere Pioli, se non dovesse vincere lo scudetto potrebbe cambiare qualcosa. Sono ottimista sulla sua permanenza, ha cominciato quest’anno un lavoro ponendo le basi per i prossimi anni. Luciano non è un tecnico che viene a Napoli a prendere lo stipendio, quando fa un lavoro lo porta fino alla fine”.

Fonte: RadioMarte