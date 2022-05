Incocciati: “Nell’ultimo periodo Mertens si è ripreso molto bene”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Incocciati.

“Io ritengo che il Napoli poteva battersela fino alla fine per lo scudetto, che poi emergono responsabilità altrui fa parte del gioco. Mertens per un periodo non era quello degli anni passati, stava passando un momento non così brillante, da allenatore credo di poter dire che tante volte è stato sostituito poiché non al massimo. Nelle ultime giornate si è visto, però, che può fare ancora la differenza. Io considero i fatti, amari, per quello che è un campionato che il Napoli poteva vincere.

Le ultime partite sono state determinanti e hanno danneggiato un lavoro importante. Un tecnico più di estrapolare il massimo dai giocatori non può fare, in campo ci vanno loro. Inter e Milan erano allo stesso livello, bisognava spingere sull’acceleratore per questo sprint finale. Negli anni il Napoli ci ha fatto capire che questo è un film che si ripete ogni anno: quando c’è da dare tutto succede qualcosa di inspiegabile. Per carattere e struttura di spogliatoio il Milan è avvantaggiato per la vittoria finale, ma la rosa dell’Inter è superiore”.

Fonte: RadioMarte