Da Cavani a Osimhen, con De Laurentiis il Napoli è sempre stato in prima fascia

Il Napoli dovrà rinforzare i reparti carenti, al netto poi anche di cessioni che sicuramente arriveranno col prossimo mercato di giugno. Con l’accesso matematico alla Champions League, il club partenopeo poi, incrementerà le sue entrate di 40 milioni di euro più una cifra fra i 14,2 e i 16,8 milioni come premio Lega per il quarto o terzo post, e questo potrebbe evitare la cessione di pedine importanti, come quella di Osimhen, molto richiesto specie in Premier League. Se così dovesse essere, sicuramente il nigeriano sarà rimpiazzato con una attaccante altrettanto bravo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “ Dunque in caso di vendita, la società avrebbe anche la forza per un nuovo investimento. Già perché anche i più critici nei confronti della gestione De Laurentiis dovranno notare come sul centravanti, il presidente abbia fatto sempre grandi investimenti: da Cavani a Higuain, da Milik a Osimhen, si è rimasti sempre in prima fascia”.