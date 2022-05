Champions League – Liverpool rimonta pazza: 3-2 al Villarreal, è in finale!

È il Liverpool la prima finalista della Champions League 2021-2022! E in modo pazzo! I Reds vincono 3-2 in Spagna con il Villareal con una incredibile rimonta, dopo il successo dell’andata per 2-0. Partenza aggresiva del Villareal, che segna con Dia e Coquelin nel primo tempo e sogna l’impresa ma la squadra di Kloop si scatena nella ripresa con i gol di Fabinho Luiz Diaz e Mane e stacca il pass per Parigi. Domani i Reds conosceranno la loro l’avversaria in finale