Bergonzi, ex arbitro: “Salernitana? Sta facendo un percoso stupendo”

Su Foto Ema Live (92 dgtvCampania), è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista Mediaset, ecco le sue parole: “Ti aspettavi che fermassero i due arbitri dopo l’errore sul gol della Lazio? Si, perchè hanno commesso un errore non ammissibile in Serie A. Non si può sbagliare in questo modo. Errore gravissimo che nasce nel momento in cui il Var non riesce a valutare la posizione corretta di Acerbi quando Luis Alberto lancia il pallone. Quando il portiere è più avanti di tutti crea fastidi: è fuorigioco. Chi ha la maggiore responsabilità? Il direttore di gara è stato superficiale, ma distribuirei le colpe al 50% tra lui e il Var. Roma-Bologna? Al 1’ minuto di gioco Medel commette fallo: per me è calcio di rigore. Inoltre, manca un espulsione a Kumbulla. Salernitana? Sta facendo un percoso stupendo e sta giocando molto bene: ha un allenatore che da forma al gruppo. Il discorso salvezza per i granata è tutto racchiuso in questa settimana.”