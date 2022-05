Atzori, allenatore: “Napoli? L’errore del portiere ha tolto punti pesanti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Atzori, allenatore della squadra maltese Floriana ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Palermo, ecco le sue parole: “Napoli? L’errore del portiere è stato psicologicamente duro, ha tolto ogni sogno. Ha tolto punti, che arrivati alla fine del campionato sono pesanti. Quando ti capita un evento negativo alla fine del campionato non rimane più nulla da raschiare dal barile. Si può allenare l’aspetto del gruppo, come nel Milan? Certo che si può. Può farlo l’allenatore e l’ha fatto Pioli. Il Milan oggi va a prendere gli avversari, pressa alto, costruisce lui la partita. Per il sacrificio che fanno in campo i rossoneri sono incomparabili e i giocatori ci credono. Il calcio moderno prevederà sempre meno proprietari singoli delle squadre e più fondi? Io credo che ci siano sempre meno persone che singolarmente vogliano entrare da sole nel mondo del calcio. Ormai è un mondo che economicamente è molto molto dispendioso”.