A. Renica, ex Napoli: “Sono d’accordo con Mertens, sul rammarico degli azzurri”

Alessandro Renica sul suo profilo facebook scrive quanto segue. Questa la mia analisi e il perché sto con le riflessioni di Mertens e provo a criticare tanti opinionisti che vogliono giustificare il piazzamento o dare valore a tale obiettivo spacciandolo per grande risultato.

1 – Questo gruppo e questi giocatori di alto livello giocano insieme da tanti anni; nessuna squadra può vantare un vantaggio del genere di conoscenza di campo di partite e memoria reale di campo (vorrei ricordare che trequarti di questa squadra ha battuto il Liverpool in Champions; e poi pareggiato in casa loro cn i campioni d’Europa e se l’è giocata alla grande in un girone pazzesco)…

2 – partivi da un ritorno cn il tanto bistrattato Gattuso, che ha inalato cn questa squadra (rosa al completo) su 17 partite 15 vittorie 1 pareggio è 1 sconfitta 43 punti media scudetto e questo dato la dice tt sul valore di questo gruppo e di cosa è capace (con un Anguissa in meno) 77 punti sempre sufficienti per arrivare in champions ,quindi come si fa a dire che il Napoli nn poteva ambire alla vittoria finale?

3 – Gli avversari ? Juve assente per cantiere ancora aperto e via di definizione l’Inter indebolita dalla cessione di 2 top Player Lukaku e Hakimi ,il Milan stessa logica del Napoli sta per aprire un ciclo cn un mix tra giovani e top player ma a mio avviso il Napoli era più avanti cn questi vantaggi oggettivi .

4 – Concludo dicendo che lo sa benissimo anche il Mister ,ma giustamente vuole difendere, il suo lavoro per me , che ha avuto momenti di eccellenza come momenti di scoramento ,poi quello che è accaduto ha tanti perché ..ma qui si dovrebbe aprire un altro capitolo …il tt per dire che era legittimo pensare che fosse una delle squadre da battere il Napoli e non una che doveva accontentarsi di questo piazzamento come ha detto Dries…

