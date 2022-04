Ultime Napoli – Spalletti ha scelto tra Zielinski e Mertens

Il Napoli questo pomeriggio affronterà il Sassuolo al “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, ma sembra che gli ultimi dubbi siano stati sciolti. Come riporta il Corriere dello Sport, in mediana giocheranno Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski. Il polacco dovrebbe sputarla rispetto a Mertens, per avere maggior equilibrio in mezzo al campo. Per il resto ritornano Ospina in porta e Koulibaly al centro della difesa. Giovanni Di Lorenzo ed Elmas invece dovrebbero essere convocati, mentre out Lobotka per infortunio e Ounas per stato influenzale.

La Redazione