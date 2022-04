Sconcerti: “Abraham è il miglio del normale, Osimhen ha qualcosa di eccezionale”

Mario Sconcerti ha analizzato i due centravanti di cui si parla maggiormente in questo periodo: Osimhen ed Abraham. Le sue dichiarazioni a TMW Radio:

“Osimhen e Abraham sono diversi ma due bei centravanti. Osimhen è un istintivo, uno che deve ancora imparare a pensare quando gioca, ma ha dei mezzi eccezionali che gli dettano i movimenti. Non li pensa, segue il proprio istinto, ma anche per questo ha momenti di gioco eccezionali abbastanza frequenti. Credo che sia più forte di Abraham come soluzioni di gioco. E’ meno ordinato. In questo momento fa più la differenza Osimhen. Credo che Abraham continuerà a crescere, bisognerà anche aspettare di vedere una stagione completa di Osimhen, che finora non ha fatto. Però Abraham è il miglio del normale, in Osimhen vedo qualcosa di eccezionale”.