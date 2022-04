PRIMAVERA 1 – Napoli-Genoa 1-1, diciottesimo centro stagionale di Ambrosino

Il Napoli Primavera, dopo i successi contro Roma e Fiorentina, oggi ha affrontato il Genoa in un match salvezza davvero interessante. La prima frazione gli azzurrini cercano la via della rete con Cioffi, ma manca la precisione. Ad inizio ripresa partono meglio i liguri e passano in vantaggio con Macca sugli sviluppi da calcio d’angolo. I partenopei però reagiscono e pareggiano con Ambrosino, diciottesimo centro in stagione, su calcio di rigore. Nel finale il numero 10 del Napoli prende l’esterno della rete. Un punto che serve ad allungare su Milan e Lecce e sabato prossimo ci sarà la trasferta a Ferrara contro la Spal, già retrocessa.

Napoli: Idasiak, Barba, Hysaj, Costanzo, Acampa, Saco, Iaccarino, D’Agostino (67′ Marchisano), Vergara(56′ Spavone), Cioffi (67′ Pesce), Ambrosino (92′ Marranzino). All. Frustalupi

La classifica: Roma 62, Inter 62, Atalanta 57, Cagliari 55, Fiorentina 51, Juventus 50, Sampdoria 49, Bologna 45, Sassuolo 44, Empoli 42, Torino 40, Napoli 40, Milan 39, Verona 39, Empoli 39, Genoa 37, Lecce 37, Spal 23, Pescara 15.

La Redazione