Porta azzurra in “bilico”: a fine stagione il futuro di Ospina e Meret

La questione portiere è diventata, “quasi improvvisamente” prioritaria in casa Napoli.Finora con il club azzurro non si è ancora parlato di rinnovo: la decisione verrà presa al termine della stagione. Il suo futuro, quindi, è ancora da definire e dipenderà anche da quello del suo compagno di reparto. Anche Meret, con contratto che scade nel 2023, non ha ancora rinnovato.la partita contro il Sassuolo, match in cui gli azzurri vanno a caccia del riscatto dopo le ultime delusioni che hanno fatto svanire il sogno scudetto. E sarà importante per il Napoli provare a non prendere gol ritrovando compattezza e equilibrio, caratteristiche che sono mancate nelle ultime tre partite. E Ospina vuole tornare tra i pali nel migliore dei modi e cioè tenendo la porta imbattuta contro il Sassuolo.