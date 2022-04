[Formazioni] Napoli-Sassuolo: due ritorni per Spalletti. Out Traore per i neroverdi

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Sassuolo per la quart’ultima di campionato. Per mister Spalletti due rientri, Ospina in porta e Koulibaly al centro della difesa. Dovrebbero tornare tra i convocati: Di Lorenzo ed Elmas. Infine Zielinski nel centrocampo a 3, mentre Mertens partirà dalla panchina, dove l’attacco sarà composto da Lozano e Insigne ai lati e Osimhen al centro. Per i neroverdi out Traore, ma la novità sarà Henrique in un centrocampo a 3. Tridente offensivo con Berardi, Scamacca e Raspadori.

Fonte: CdS