Formazione azzurra: SKY mette Mertens in campo e Zielinski in panchina

In attesa delle decisioni ufficiali di Spalletti, in merito agli uomini da schierare nella gara di oggi pomeriggio contro il Sassuolo, Sky prova a mettere in campo gli azzurri, secondo il 4-2-3-1 del tecnico toscano. Ospina tra i pali. Linea di difesa a 4 in cui ritornerà Koulibaly dopo la squalifica, accanto a lui Amir Rrhamani, sulle fasce confermati Mario Rui e Zanoli (al suo posto potrebbe subentrare Di Lorenzo a partita in corso). Duo di centrocampo composto da Anguissa e Fabian. Il trio alle spalle di Osimhen dovrebbe essere composto da Lozano, Mertens e capitan Insigne.