DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Sassuolo (30/04/2022)

Arbitro: Rapuano di Rimini; Ass1: Mokhtar; Ass2: Fiore; IV: Meraglia; VAR: Dionisi; AVAR: Longo

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Sassuolo, per la quart’ultima di campionato. All’andata la gara terminò 2-2, sfida che si preannuncia interessante ed equilibrata anche quest’oggi. In casa neroverde out per squalifica Kyriakoupulos, per infortunio Toljan, Harraoui, Obiang e Traorè. Ilnapolionline.com ve la racconterà dal vivo e in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco