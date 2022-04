DAZN – Mertens: “Sì, è vero, c’è rimpianto, ma dobbiamo stare insieme”

Dries Mertens, autore di una doppietta, interviene ai microfoni di Dazn: “Quest’anno le altre squadre non erano più forti di noi, quindi posso dire che in tutti questi nove anni questo è l’anno in cui il rimpianto è maggiore, ancor più grande dell’ anno dei 91 punti. Però, negli anni passati abbiamo avuto davanti una Juve davvero troppo forte e non ci siamo riusciti. Lo so che i tifosi sono delusi, lo siamo anche noi, però un messaggio ai tifosi lo devo mandare. Abbiamo sbagliato tutti, ma oggi non abbiamo mollato, è brutto anche per noi, ma dobbiamo stare insieme, in questa città deve essere così. Lo so che fa male, ma abbiamo vinto oggi, siamo andati in Champions. Occorre pensare al futuro, ci è mancato qualcosa, dobbiamo scoprire cosa e provarci di nuovo. Con me o senza di me, il Napoli ci riproverà l’anno prossimo. Di sicuro.”