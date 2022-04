DAZN – Dionisi: “La squadra non ha fatto bene e la colpa è mia”

Al termine della gara del Maradona, tra Napoli e Sassuolo, ai microfoni di Dazn interviene il tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi: “Si fa fatica a trovar qualcosa che sia andato bene, oggi. Però, ci è capitato anche il contrario, quindi il risultato va accettato. Scaricare responsabilità sarebbe troppo semplice, oggi, la squadra non ha fatto bene e la colpa è di chi la allena. Certo, dopo pochissimi minuti, ritrovarsi sotto di due gol per due calci d’angolo, ha peggiorato la situazione. Non possiamo recriminare su quanto accaduto in precedenza, vedi la gara con la Juve, oggi non è giustificabile. La partita non si commenta, ma questa squadra sta facendo bene”