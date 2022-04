Careca su Osimhen e Mertens: “Uno sarà meglio non perderlo, l’altro è eccezionale!”

Da attaccante ad attaccante. Antonio Careca, se non il più forte, certamente uno tra i più forti numeri 9 della storia del Napoli, a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle due punte azzurre:

Osimhen – «È un bel giocatore, quando è arrivato non era molto conosciuto e ora invece è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Unisce un fisico prestante ad una velocità incredibile, poi è un attaccante d’area che sa fare gol in tanti modi diversi. È chiaro che se un profilo del genere sa mettersi in evidenza, attira le attenzioni di società importanti all’estero. Bisogna fare molta attenzione: in Inghilterra ci sono più soldi e più opportunità, il Napoli dovrà lottare per non perderlo».

Mertens – «Merita assolutamente il rinnovo, è eccezionale. Ha doti tecniche impressionanti, ma non ci si può aspettare che risolva le partite da solo. Quando è al meglio, è sempre determinante. Nonostante abbia quasi 35 anni può ancora contare su una brillantezza fisica che gli permetterà di essere incisivo ancora per qualche anno, ne sono certo».