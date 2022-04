AdL a Dazn: “Con Spalletti tre anni di contratto, poi…Vendo il Bari! “

T ra le righe, bisogna andarci a leggere: perché nei pensieri che il vento spettina un po’, c’è sempre un pizzico di amarezza, forse una riga di nostalgia, la traccia di un rimpianto per lo scudetto («potevamo farcela, quest’anno, siamo partiti benissimo poi Covid, Coppa d’Africa e altri problemi si sono trasformati in limitazioni ma io devo rientrare in Champions»), Aurelio De Laurentiis si è messo a viaggiare un po’ intorno a se stesso e stavolta, in questo tour del vissuto affrontato su Dazn, ha scavato nella propria memoria, l’ha spalancata attraverso riferimenti precisi e poi ha spoilerato, ma fuori onda, un’idea per il futuro: si chiama Aaron Hickey, ha quasi 20 anni, gioca nel Bologna, il Napoli è andato a seguirlo per un bel po’ e ci sta pensando. Ma questa è un’altra storia, per le prossime puntate.

LUCIO «ACCESO». Dunque, ricapitoliamo: quindici mesi fa era tutto vero ciò che veniva scritto su Gattuso, su quella panchina traballante, sull’ipotesi di una rivoluzione all’epoca smentita ma adesso confermata da Adl: «Ho scelto Spalletti a gennaio 2021, mi pare il 20, quando andai di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale con un’opzione per il terzo anno. Poi se lui un giorno vorrà andare via – perché non vuole star lontano dalla famiglia, perché non condividi più la proprietà – allora ci daremo la mano e non succederà nulla».



VENDO IL BARI. La domanda delle 100 pistole, avrebbero detto: Napoli o Bari, quando sarà inevitabile? Il tema è fumante e il solco è tracciato: «La UEFA permette a un padre e a un figlio di avere due club che partecipano alle coppe europee. Ma se continuerà ad esistere questa autoritaria decisione che Gravina ha preso di testa sua e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto, ce ne faremo una ragione e sarà venduto il Bari. Intanto, metteremo tutto il nostro impegno per portare il Bari in Serie A, lo meritano 1 milione e 200 mila sostenitori, l’ottava squadra italiana per tifosi».

Fonte: A. Giordano (Cds)