Ultime Napoli – Due buone notizie dall’infermeria per mister Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione, al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista del match di domani al “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, contro il Sassuolo. Per mister Spalletti arrivano due buone notizie dall’infermeria, sono rientrati in gruppo Di Lorenzo ed Elmas. Per l’ex Empoli, oggi però sarà il provino decisivo, per capire se sarà o meno convocato. Out ancora per infortunio Lobotka e per stato influenzale Ounas. In attacco spazio a tutti e 4: Lozano, Elmas, Insigne e Osimhen. Stasera tutti in ritiro, come riporta il Corriere dello Sport, in un noto hotel del centro storico di Napoli.

La Redazione