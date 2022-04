Ulivieri, pres. Ass. Ital. All.: “Pensavo in un reinserimento del Napoli per la lotta scudetto”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Pensavo in un reinserimento del Napoli per la lotta scudetto e sarebbe stato anche agevole visto i risultati delle altre. Così non è stato e sembra che il Napoli si sia sciolto. Può essere preoccupante tutto ciò anche perché più che problemi tecnici, vedo problemi di testa.

Non sopporto più i giornalisti, salvo quelli sportivi e salvo pure le radio che parlano di sport. Fortunatamente nel degrado di questo ultimo periodo, riesco a salvare la qualità dei giornalisti sportivi. Quelli che fanno politica non invece, proprio non li sopporto”.