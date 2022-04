UFFICIALE – oggi in vendita i biglietti per Torino-Napoli

A partire da venerdì 29 aprile 2022 saranno in vendita i biglietti per Torino-Napoli, 36esima giornata di Serie A in programma sabato 7 maggio 2022 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

SETTORE OSPITI

Tagliandi in vendita a 25 euro (10 euro per gli Under 16) dalle 10:00 di venerdì 29 aprile alle 19:00 di venerdì 6 maggio.

In base alla Determinazione dell’ ONMS n. 16 del 27 aprile 2022 la vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania sarà possibile esclusivamente per il settore “ospiti” e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli.

CANALI DI VENDITA

– on line su www.vivaticket.it

– nei punti vendita Vivaticket del circuito nazionale

NORME PER L’ACCESSO

Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara.

Al fine di regolamentare gli accessi ai prefiltraggi dello stadio si raccomanda di arrivare allo stadio con congruo anticipo e presentarsi agli ingressi muniti di: titolo di accesso + documento di identità + green pass al fine da velocizzare le modalità di controllo da parte del personale di servizio.

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS BASE (tampone, ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19) e l’utilizzo della mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.

Ci sarà inoltre la misurazione della temperatura a campione all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi evidenti riconducibili al Covid-19.

Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://torinofc.it/biglietteria/regolamento-duso_883

Normativa per striscioni e coreografie: https://torinofc.it/biglietteria/normativa-striscioni-e-coreografie_882

Come arrivare: https://torinofc.it/stadio/495

Fonte: sscnapoli.it