Statistiche Serie A scommesse, Napoli al terzo posto per i bookmaker

Un finale di campionato col fiato sospeso e milanesi in testa. Ma nessun risultato è già scritto.

Il campionato di Serie A non smette di tenere con il fiato sospeso, con il Milan che resiste in testa alla classifica e Inter e Napoli a tallonare la squadra di Pioli. Mentre i rossoneri non sono riusciti ad approfittare del match contro il Torino per allungare le distanze, l’Inter si è portato a casa 3 punti preziosi. Si arresta invece il Napoli, lasciando ammutolito lo Stadio Maradona.

Il fischio finale di Napoli – Fiorentina, non è stato accolto da una festa ma dal silenzio, solo intaccato dalla gioia dei 300 tifosi viola presenti sugli spalti. Si tratta della quinta sconfitta in casa per la squadra di Spalletti. Il Napoli non riesce a portarsi a casa un risultato, che data la performance del Milan, avrebbe visto gli azzurri in testa alla corsa per lo scudetto.

Il finale di campionato diventa ancor più difficile da interpretare e gli esperti di statistiche sono al lavoro per rivedere i numeri. Chi ha scommesso su qualche giocata antepost, può sempre aggiustare il tiro con una nuova giocata. Magari puntando il tutto per tutto sul colpo di coda del Napoli. Se il calcio scommesse serie A ti appassiona, puoi scegliere tra i migliori siti legali in Italia, quelli con licenza AAMS.

Quote scudetto cosa dicono gli esperti

Chi si occupa di statistiche per scommesse è costantemente al lavoro sui numeri per determinare le quote migliori. Ma tra i vari operatori che propongono scommesse sportive serie A, vi sono piccole differenze, indice di diverse interpretazioni. Per il più popolare bookmaker inglese, William Hill, la squadra favorita per lo scudetto non è il Milan attualmente alla guida della classifica, ma l’Inter, che ricordiamolo, ha una partita da recuperare a Bologna. Il team di Inzaghi è dato attualmente attorno a 1.60 a 1.

A seguire c’è il Napoli, dato a 3.50 e solo terzo il Milan, che viene quotato a 3.75 a 1. Il calendario della squadra rossonera vede Lazio e Fiorentina, come prossime partite. Abbastanza diversa l’analisi degli esperti di Snai, il più famoso operatore italiano. Guardando le quote e le statistiche serie A scommesse gli esperti sono d’accordo sulla vittoria dello scudetto per l’Inter, dato anche qui a quota 1,60. Se le previsioni fossero confermate sarebbe il ventesimo nel palmares dell’Internazionale.

In base alle analisi statistiche di Snai, il Milan è dato per vincente a 3.50 a 1, mentre scendono le probabilità per il Napoli, dato a 5.50 a 1. Una bella differenza nelle previsioni per i partenopei che in calendario hanno Roma, Empoli, Sassuolo e Torino. Le quote del Napoli salgono a 5 a 1 anche per Goldbet, mentre il Milan per questo operatore resta a 3.5, e si conferma l’Inter che è favorito per lo scudetto con una quota leggermente più alta rispetto agli altri. Qui al momento è dato a 1.7.

Il finale di campionato e l’algoritmo di Sky

Mentre il Napoli ha ancora tutti i numeri per sperare in bel un finale di campionato, anche se la scaramanzia porterebbe a evitare di menzionare lo scudetto, totalmente diverso il destino della Juventus. In casa bianconera infatti il sogno scudetto è tramontato del tutto. L’obiettivo del primo posto è stato derubricato dunque e sostituito da un più modesto quarto posto in classifica, e già si fanno valutazioni sulla rosa per il prossimo anno.

Chi volesse investire qualche soldo nelle scommesse sportive serie A potrebbe anche affidarsi all’algoritmo di Sky. Si tratta di una formula abbastanza complessa che tiene in conto diversi parametri. Anche considerando il recupero della partita dell’Inter con il Bologna, questo algoritmo dipinge la situazione più probabile tra tre turni. L’Inter dovrebbe essere a 75 punti, al primo posto davanti al Milan con 73 punti, mentre il Napoli si posizionerà terzo a 70 punti.

Previsioni fosche che non piacciono ai Napoletani, che sempre in base all’algoritmo, resteranno al terzo posto fino alla fine. Ma a noi piace dare spazio alla scaramanzia, ai sentimenti e alle passioni umane, che probabilmente non rientrano nei freddi calcoli della macchina di Sky, e contro le previsioni di tutti i bookmaker. Il sogno scudetto non può ancora essere derubricato dalla nostra agenda.29