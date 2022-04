SERIE C – Il Palermo sempre più verso il City Football Group

Il Palermo va sempre più verso il City Football Group. La holding dello sceicco Mansour, proprietaria anche del Manchester City, come raccontato nelle scorse settimane, sta procedendo con forza nella trattativa per l’acquisto della società rosanero. Infatti, è iniziata proprio in questi giorni la due diligence. Le tempistiche non saranno brevissime, ma l’obiettivo del City Football Group è di cominciare a operare per la prossima stagione sportiva.

La trattativa per l’acquisizione del Palermo da parte del City Football Group prescinde dai risultati che otterrà la squadra nei play-off del Girone C di Serie C, ma chiaramente la speranza dei possibili futuri acquirenti è quella di cominciare dalla prossima stagione con la squadra in Serie B. Il prezzo per l’acquisto del club siciliano dovrebbe essere inferiore ai 10 milioni di euro. Ma la grande certezza è che la trattativa per acquistare il Palermo da parte del City Football Group va avanti con forza.

Fonte: guanlucadimarzio.com