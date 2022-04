Ritorna l’estate, ritorna il PSG: bussa ancora alla porta per Koulibaly

Si avvicina l’estate e da sempre, Kalidou Koulibaly ne sarà protagonista. Dopo esserlo stato con il Napoli e con il Senegal ed essere diventato campione d’Africa, sarà nuovamente attore principale della sessione prossima di mercato. Riflettori nuovamente puntati su di lui da parte dei francesi del PSG, spessissimo, in precedenza, accostato ai parigini. Secondo Canal Supporters in Francia, su Koulibaly l’interesse dei parigini è ancora vivo e tutto dipenderà dalle richieste che il Napoli farà per liberarlo con un po’ di anticipo, visto che il contratto del senegalese si concluderebbe nel 2023. In Francia assicurano che i contatti tra le parti non mancano e nel club di Aurelio De Laurentiis nessuno sembra intoccabile in questo momento, anche se – per stessa ammissione presidenziale – «Kalidou è Kalidou, è un’altra cosa».

Fonte: ilmattino.it